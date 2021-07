Samas vaimus jätkates ja kandidaadi otsimist teeseldes ei saagi tulemust tulla, sest nagu korduvalt on osutatud – riigipea riigikogus valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetushäält. Tänastel võimuerakondadel on neid kokku vaid 59. Seega tuleb otsida – ja seda oleks pidanud tegema algusest peale - kandidaati laiemas ringis, kui ikka on tahe lahenduseni jõuda. Kui see puudub, siis võime ehk edaspidigi kuulda jutte sellest, kuidas meil on hea kandidaat, kes aga kahjuks ise nõus ei ole.