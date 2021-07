NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Kaimar Karu on Eesti Kanye West

Nädal algas dramaatiliselt. Keskpäeval ilmusid teated, et Jüri Ratas ja Kaja Kallas on leidnud sobiva presidendikandidaadi. Siis selgus, et tegemist on advokaat Jüri Raidlaga ning mõne tunni pärast saadi ka Raidla ise kätte, kes ütles, et loobus kommenteerimast. Kommenteerijad Delfis elasid sellele asjale väga elavalt kaasa.

Mõtteid kaabu alt: „Esimene tõsiseltvõetav nimi nendel valimistel. Raidla poleks halb valik, kuid arvestades Eesti üldsuse laiemat ootust, et leitakse „rahva ema” või „rahva isa”, siis selles mõttes ta kindlasti ei sobi.”

eks ta ole: „Kohe näha, et pole poliitik, oskab isegi oma võimeid hinnata, õige poliitik pakatab enesekindlusest, olgu ta nii rumal kui tahes, näiteks Põlluaasa-Henn arvab ennast presidendiametiga suurepäraselt toime tulevat, ega teistelgi rahvaasemikel seda enesekriitilist meelt eriti jagu.”

artur vader: „No ei ole hea mõte, Raidla lastakse sõelapõhjaks. TRÜ õigusteaduskond oli omal ajal ülikooli komsomolipesa, kõigil on parteilase taust selle aja õppejõududel ja muudel tegelastel. Raidla ütleb juba selle pärast mingi formaalse põhjendusega ära, et seda värki jälle üles ei tiritaks.”

Analüüs: „Tal on mõistust end mitte mõnitada lasta. See on ilmselt peamine põhjus... Aga muidu sobiv tegija kuid välispoliitika vajaks selgeks õppimist ja aega .”

Teisipäev, 20. juuli

Kes kujutaks Eesti poliitilist elu ilma EKREta? Sel nädalal tuli veidi skandaalimaigulisi uudiseid partei värskest Narva rakukesest, kus värsked rahvuskonservatiivid, eilsed keskerakondlased kutsuvad oma valijaid tähistama piirilinna „vabastamist” Punaarmee poolt. Kommenteerijate enamusele selline asjade käik mokka mööda polnud.

EÜSi-nimeline soomusrong: „Aga mida teie ootasite? Kui EKRE tahab vene hääli, et oma viiendikku kasvatada, siis tuleb see mõru pill alla neelata ja halva mängu juures head nägu teha ning välja kannatada see, et need „vene hääled” tulevad Kremli kanalite püsivaatajatelt ja Putini Eesti fänniklubilt.”