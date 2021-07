Jaanika Kartau: tänasest päevast elab maa võlgu. Aga mitte inimesi pole liiga palju, vaid kapitaliste

Ehkki saab öelda, et üksikisik midagi suurt ei muuda, siis tuleb tõdeda, et maailma rikkaimad 10 inimest omavad ühtekokku umbes 1080 miljardit eurot. See tähendab, et nende investeerimisotsused mõjutavad kogu maailma ja trende, mis meil esinevad.

Jeff Bezose raha ei ole tulnud “ausast” tööst, vaid töötajate ekspluateerimisest ja kuna Ameerikas peab aktsiate müügist makse maksma vaid maksimaalselt 20% (tavalise sissetuleku puhul on maksumäär maksimaalselt 37%), siis on aktsiate müümine parem rahaallikas kui igapäevane töö. Suur osa ülirikaste väärtusest koosneb aktsiatest, mis ei olegi maksustatav raha ning lisaks toetavad rikkaid mitmed maksuvabastused ja augud seadustes. Nii saavad rikkamad aina rikkamaks ja vaesemate rahaline olukord muutub iga aastaga vaid natuke paremaks. Koroonaviiruse jooksul on rikkad inimesed enda varandust mitmekordistanud, samal ajal on paljud inimesed kaotanud enda töö ja ka elamispinna.