Töötajate ridu jõudsalt harvendav Briti koroonaäpp külvab suurt segadust

Londonlased pidid sel nädalavahetusel taluma rongiliikluse häireid, sest ligi 300 töötajat oli jäänud kohustuslikku eneseisolatsiooni. Tuli teateid lennujaama passikontrolli pikkadest veninud järjekordadest ning teeninduse esindajad on hoiatanud, et edasine suvi kujuneb keeruliseks ja ettevõtteid tuleb sulgeda.

Praeguste reeglite järgi peavad kõik, kes on koroonaviirusega nakatunuga alla kahe meetri kauguselt kokku puutunud, kümneks päevaks eneseisolatsiooni jääma. Kohustus kehtib kõigile, ka neile, kes on vaktsineerimiskuuri läbi teinud.

Osa ettevõtteid on teatanud, et neil on ära 15–20% töötajaid, mõnes piirkonnas on kohustulikus isolatsioonis tervelt kolmandik supermarketitöötajaid. Sunni korras on töölt eemal ka ligi 90 000 rekajuhti.