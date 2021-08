Perearstiga silmast silma suhtlemise asendab videokonsultatsioon

Perearstide puudus on ammune probleem, ent varem paistis see välja ainult maapiirkondades. Nüüd on see mure muutunud põletavaks kogu Eestis. Perearstid vananevad, ent ülikoolide lõpetajatest ei piisa tööjõuvajaduse rahuldamiseks.

Perearstide keskmine vanus on viimase kaheksa aasta jooksul kasvanud kolm aastat ja 2020. aastal oli see 57. Üle kolmandiku perearste olid 60–69-aastased, 10% üle 70-aastased. Kuigi palju perearste töötab edasi ka pensionieas, ei ole see püsiv lahendus. Lõpuks tekib küsimus, kuidas suudab väiksem arv perearste ikkagi kõiki abivajajaid teenindada.

Kuigi enamjaolt käiakse arstikabinetis kohal, siis arstide puuduse lahenduseks peetakse seda, et arst kohtub patsiendiga videoülekande abil. See tähendab, et kui inimene on haigestunud, siis võib ta küll ühendust võtta oma perearstiga, kuid kiirem variant oleks pöörduda ka spetsiaalselt videokonsultatsiooni pakkuva arsti poole. Eestis on see juba praegu võimalik, meil tegutseb selles vallas aktiivselt mitu ettevõtet.