Tikker toob tervise ning aitab langetada kehakaalu

Tikker on suhteliselt noor kultuurtaim, mida antiikajal ei tuntud. Alles 12. sajandi alguses Prantsuse kirikuraamatutes esimest korda mainitud marjapõõsaid kasvatati esialgu aadlike ja kloostriaedades. Põhjamaade viinamarjaks ristitud marjades on ohtralt pektiini ja teisi kiudaineid (3,4 g 100 g kohta). Vitamiinidest on viljades rohkesti karoteeni (174 mg) ja C-vitamiini (32 g), kuid leidub ka P-vitamiini ja B-rühma vitamiine. Mineraalainetest on enim magneesiumi, kaaliumi, fosforit ja kaltsiumi, samuti defitsiitseid raua- ja vaseühendeid.

Kalorivaesed tikrid (100 g kohta vaid 40 kcal) sisaldavad ainult 8–13% suhkruid ja 2% orgaanilisi happeid. Merevaikhappel on väidetavalt ainevahetust kiirendav toime, seega sobib tikker ideaalselt, kui on soov langetada kehakaalu.