Ruumide õhutamine on oluline, et takistada koroonaviiruse levikut. Kooliaasta alguse lähenedes kerkib taas küsimus, kas suvel on tehtud piisavalt, et parandada koolide ventilatsioonisüsteeme.

Näiteks Tallinna haridusamet on välja selgitanud ventilatsioonide seisukorra Tallinna õppeasutustes. Ilmnes, et pealinnas vajavad nii kaks kolmandikku lasteaedadest kui ka mõned koolid moodsat ventilatsioonisüsteemi. Üle Eesti on probleemseid haridusasutusi hulgi.