ARVUSTUS | Mis sealt siis ikkagi läbi kumab?

Kai kunstikeskuses on avatud 8. Tallinna rakenduskunsti triennaali peanäitus „Kumab läbi”. Kunagistest Baltimaade tarbekunstitriennaalidest välja kasvanud rahvusvaheline kunstiüritus toob kokku paarkümmend kunstnikku kaheksast riigist. Eestit esindab seitse autorit.

Näituse kuraator, Taanist pärit kunstnik ja kunstiajaloolane Stine Bidstrup pakub mõtisklemiseks välja paljude tõlgendusvõimalustega ning justkui saba ja sarvedeta, ent seda intrigeerivama teema. Mis sealt siis ikkagi läbi kumab?

Teema iseenesest viib meid kohe aine või materjali juurde, millest miski läbi kumab. Aga ka olukorda, kus pilt on hägune, mis süvendab uudishimu, et mis see siis ikkagi on, mis sealt niimoodi häguselt paistab.