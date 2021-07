Vabaduse festivali programmi kuuluv lavastus “Sacra Hungarica” uurib, mida tähendab olla ungarlane?

Rahvuse teaduslikku olemust uurinud kahekordne Baumgarteni preemia laureaat, ajaloofilosoof Tibor Joó, on võtnud ungarluse teema kokku järgmiselt:

„Ungarlus on kahepoolne nähtus – ühelt poolt on see etnilis-keeleline ühtsus (inimesed), teiselt poolt aga see vaimne faktor, millest saab poliitiline üksus (rahvas). Siit järeldub, et ungarlus ei ole vaid veresidemete, keele või omariikluse loodud fenomen, vaid ka universaalne vaimne tegur (geenius). ”