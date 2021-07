Martin Helme: me ei tohi EL-i kliimapaketiga kaasa minna

Kliimapööre on täiesti sõge plaan. Me ei saa sellega nõustuda! Kõigepealt tuleb muidugi üle korrata, et kliimaneutraalsusel ja võitlusel CO2-ga ei ole mingit pistmist looduskaitsega. Kõik me tahame puhast õhku ja vett, viljakat mulda, liigirikkust. Keegi ei vaidle vastu ka säästlikkusele ja taaskasutusele, kui seda tehakse mõistlikult. Euroopa Liidu kliimapakett millegi taolisega ei tegele, vastupidi, mitmed plaanid võivad tekitada tohutut uut reostust. Brüsseli plaan ei aita hoida loodust, pigem vastupidi