Kuidas on võimalik, et Euroopa üks edumeelsemaid riike on saanud ühel ajaloo raskeimal hetkel nii küündimatu peaministri ja valitsuse? On see lihtsalt lollus ja ignorantsus, mis valitsuse tööd pärsib, või on see mingi poliitstrateegiline vandenõu, millest sirgjoonelise mõtlemisega keskmine inimene aru ei saa?