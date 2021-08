Juhuslikud head valikud viisid unustamatule mägimatkale

Kuulsin tuttavat rääkimas Dolomiitides asuvast Alta Via matkarajast. Lihtne nimi jäi kohe meelde, koju jõudes guugeldasin. Pildid ja kirjeldused olid ahvatlevad nagu ikka ilusad pildid ilusast loodusest. Netimatkamist sattus nägema minu teismeline tütar, kes teatas, et tema tahaks ka matkama minna. Haarasin kohe sõnasabast kinni. Kui teismeline tahab midagi õues teha ja näitab ise initsiatiivi, siis on kuritegu see tähelepanuta jätta.

...Jõudnud järve lõppu, kust algas esimene tõus, ei tahtnud ma oma kõhklusi ja küsimusi kõva häälega esitada. Aga ees olid ainult mäed, hästi kõrged.