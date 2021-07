Viimsi pere tegi kannapöörde ja peab nüüd Muhus turismitalu. "Kuskilt New Yorgi stuudiokorterist tulevad inimesed, kes maksavad, et maad kaevata ja hekki pügada!"

Kent Parika (55) astub välja köögist, kus on õhtusöögiks hoolega toorainet hakkinud, pikk põll ees. Perenaine Maarika (48) räägib parajasti õuel külalistega juttu. Talukoer Pipa pikutab murul, nõustudes laisalt poseerima talu ühe noore külalise foto tarvis.

Imposantne peamaja, sammaldunud rookatusega iidne ait, vana sepikoda ja abihooned loovad Tõnise talu hoovile ehtsa vabaõhumuuseumi aura. Põlispuud, võrkkiiged ja lamamistoolid lisavad lubaduse, et siin võib väsinud linnasaks end muretult lõdvaks lasta.

8. mail sõitsid Parikad Muhusse Tõnise talu vaatama. Talu krõbe, ligi 400 000-eurone hind polnud müügil oleku aastate jooksul langenud, küll aga oli muude kinnisvarapakkumiste hind sedavõrd tõusnud, et küsitav summa ei tundunudki enam ulmeline.