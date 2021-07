Miks käib Eestis kaitsepookimine pimesi, mitte plaani järgi? Vastutada ei taha keegi, kõrged ametnikud mängivad justkui kuuma kartulit

Riigikontrolör Janar Holm juhtis eile peaminister Kaja Kallase tähelepanu asjaolule, et Eesti arstkond askeldab juba mõnda aega ilma vaktsineerimisplaanita – pole selge, mis on meie eesmärgid, kas need on teostatavad ja kas me liigume vaktsineerimisega õige suunas.