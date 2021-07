Estonia balletitähe Anatoli Arhangelski ränk võitlus: teadmatus diagnoosi kohta ning igatsus laste järele

Rahvusballeti esisolist, 43-aastane Anatoli Arhangelski oli veel kevade hakul täisjõus mees, Eesti üks tunnustatumaid balletitantsijaid, kel roll kümnes erinevas lavastuses. Pärast kevadist COVID-19 põdemist on Arhangelskile ja tema perele suvi osutunud kui õudusunenäoks. Eesti arstid laiutasid käsi ja diagnoosi tunnustatud balletiartist kodumaal ei saanud mitme kuu vältel. Nüüd üritavad diagnoosis selgusele jõuda ja ravi alustada oma ala parimad arstid Itaalias.

Balletiliidu juht Triinu Leppik-Upkin ütleb, et Arhangelski seisund on väga halb. Ta on iga päev suhelnud Anatoli abikaasaga, kes viibib mehe palatis. „Marikal on üle mõistuse raske näha oma abikaasat jõuetult nutmas. Teadmatus diagnoosi kohta, segadus, igatsus Eestis sugulaste hoole all olevate tütre ja poja järele, kes on veel väga väikesed,” ütleb Leppik-Upkin. „Marika elab rasketes tingimustes: viibib kogu aeg haiglas, kust tal pole lubatud lahkuda. Ta ei saa haiglas süüagi, aga ta ei kõhkle, et olla abikaasa kõrval. Anatoli vajab praegu ka kõige lihtsamates asjades tema abi ja naine ongi kogu aeg temaga."