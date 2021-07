Juuli keskel lõhkes pomm. 17 meediaettevõtte uuring paljastas, et kümned riigid nuhivad Iisraeli firma NSO programmiga Pegasus ajakirjanike ja teisitimõtlejate järele. Ent paugu kaja hajus otsekui tühjusse. Eks oli jah midagi ja küll on ennegi nuhitud ja keda see ikka eriti üllatas...

Ometi kuulutas kõmakas täiesti uue ajastu saabumist. Märkamatult on meie silme all toimunud areng, mis peaks eriti demokraatlikes maades elavatel inimestel kõhu alt õõnsaks võtma.