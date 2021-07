Kujutage ette järgmist juhtumit. Suvaline inimene tänavalt läheb Eesti Panka, ütleb, et ta on Siim Kallas ja tahab kümme miljonit dollarit. Ning selle peale uksehoidja lähebki ja toob talle selle summa sularahas. Mõned päevad hiljem teeb Eesti Pank koos politseiga pressikonverentsi, kus nad ütlevad, et on toimunud finantsrünnak Eesti vabariigi vastu, identiteedivargusega on välja petetud suur summa raha, kuid politsei on süüdlase juba kinni pidanud ja Eesti Pank on uksehoidjale öelnud, et nad küsiks inimestelt edaspidi dokumenti enne, kui neile raha annavad.

See kõlab ju jaburalt?