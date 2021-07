Vilja Kiisler: Kiik tulnuks kahida ammugi. Maa põleb Kallase jalge all

Kui Kaja Kallas viimaks välja ütles, et sotsiaalministeeriumi juhtkond vajab raputust, siis jooksis ta järjekordselt sündmustel sabas, mitte ei vedanud muudatusi eest. Ei ole võimalik, et peaminister ei loe ajalehti ega jälgi sotsiaalmeediat. Ajakirjandus on Kiike-Seeri-Lannot kritiseerides hääle kähedaks karjunud ning tuntud ettevõtjad ja arvamusliidrid on ammugi ühemõtteliselt märku andnud, et see kolmik ei saa koroonakriisi lahendamisega hakkama.

Kui Kallas sel nädalal dramaatiliselt puhkuse katkestamisest teatas, justkui oleks talle pärast riigikontrolör Janar Holmi märgukirja pärale jõudnud, et asi on nii metsas, kui üldse olla saab, siis polnud see muud kui etendus. Kahjuks lubamatult hiljaks jäänud etendus. Peaministrile ei saanud selles kirjas ettetoodu üllatusena tulla, sest kõigest, mida kirjutab Holm, on avalikus ruumis kõneldud mitu kuud. Kallase etenduse pealkirjaks sobinuks „Tule eile meile”. Maja põles ammugi, ent see ei takistanud peaministrit puhkusele minemast.

Kiik on ammugi automaatvastaja peal

Jah, Tanel Kiik oleks tulnud ammugi ametist maha võtta. Juba eelmise valitsuse ajal kriisi haldamisel tehtud – peamiselt siiski tegemata – töö on Kiige vastutusalas. Nimelt Kiige otsusega on ametisse saanud vaktsineerimisjuht Marek Seer, kelle laeks selles ametis jääb mõõdutundetu ülbitsemine ja omas mullis elamine. Terviseameti juht Üllar Lanno aga kolistab ühest ämbrist teise ning raiskab aega täiesti teisejärguliste tegevuste peale, näiteks endiste töötajate kottimine, selle asemel et kriisi lahendamisel riigile tõsiselt võetav partner olla. Kiik ise aga on end ammugi juba automaatvastaja peale pannud. Tema lakkamatu vada ei suuda enam ammugi varjata tõsiasja, et ta lihtsalt ei saa oma ametis hakkama.