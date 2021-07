Muuta koolid avalikeks vaktsineerimiskeskusteks loob olukorra, kus koolis või kooli territooriumil viibivad võõrad isikud. Kas otsuse tegijad mõtlesid, mida see tähendab? Ma olen kindel, et paljud koolid on pilgeni õpilasi täis ja nüüd tahetakse veel luua võimalus kõrvalistel isikutel liikuda koolimaja ruumides. Kooliõe kabinet ei pruugi asuda kohe maja sissepääsu juures, mistõttu tuleb vaktsineerima tulijat pidevalt saata või juhendada. Kui seda teeb sissepääsu juures valvur, siis kes tagab turvalisuse tema äraolekul?