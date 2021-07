Vaktsineerimine on üks oluline meede, millega hoida viiruse levik kontrolli all ning toetan seda. Nagu selgitasid eilsel valitsuse pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas ja minister Aab on valitsuses kõik vaksineerimisalased otsused vastu võetud konsensuslikult

Arvan, et diskussioon selle teema üle ühiskonnas on vajalik, kuid see on jäänud liialt kinni minu isikusse.