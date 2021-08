Hiinlaste relvaks maailmavallutusel on tehnoloogia, finantssektor ja rahvusvaheline kaubandus. Järgnevalt käsitlen biotehnoloogia ja täppismeditsiini valdkonda kuuluvat DNA testi ehk NIPT testi, mis tuvastab loote kromosoomhaiguse ema vereproovist ning see on saanud igapäevaseks osaks rasedate sõeluuringus. Hiina testi nimi on NIFTY ning selle taga on Hiina Pekingi Genoomi Instituut (BGI). NIFTY testi eesmärk on haarata meditsiiniteenuse turg üliodava testiga ning selle varjus luua ülemaailmne geenivaramu, mis teenib hiinlaste huve.