ARVUSTUS | „Tson Lemberi uus elu”. Jaanus Nuutre vaikne ja sihikindel tee oma teatri loomiseni

Jaanus Nuutre lavastaja- ja oma teatri loomise tee on olnud vaikne, kuid sihikindel. Kuna Nuutre on perekondlikult olnud seotud harrastusteatriga ja töötanud enne teatrikooli astumist NUKU teatri pealavameistrina, tunneb ta teatri köögipoolt üksipulgi ning temas puudub ka mõnikord noortele kutselistele näitlejatele omane kõrkus amatööride vastu.

Ta kasutab julgelt kutselisi näitlejaid kõrvuti harrastusnäitlejatega ja on andnud nii mõnelegi „kutselisele” uue hingamise. Nuutre on tõestanud, et meie erihariduseta näitlejate seas on kindlasti uusi Herta Elvisteid, Rein Malmsteneid ja Aleksander Eelmaid. Kahju, et harva teatris käivad filmide ja teleseriaalide režissöörid ja casting’u-meistrid piirduvad kõigest kümnekonna käepärast oleva ekraaninäoga.