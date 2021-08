Pidevalt on kuulda, et Eesti president peaks oskama vene keelt ja mõistma vene hinge, kuivõrd siin nii palju venelasi elab. Samas ütlen otse, et kõikidest seni ametis olnud presidentidest ajas mulle kõige sümpaatsemat Venemaa-suunalist poliitikat (Lennart Meri kõrval) Toomas Hendrik Ilves. Mine sa tea, äkki Nabokovi lugemine annab siin paremat pädevust kui pelgalt vene grammatika tundmine.