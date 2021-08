Leedu kaitseminister: saadame Iraagi turistid Bagdadi tagasi

Eelmisel nädalavahetusel purustas Valgevene territooriumilt Leedusse saabunud migrantide arv kõik rekordid. Laupäeval peeti kinni 144 migranti, pühapäeval aga juba 294. Kaitseminister Anušauskas ütles Eesti Päevalehele, et esmaspäevasel Leedu valitsuse istungil langetati otsus toimetada migrandid lähimasse Valgevene piiripunkti. Varem Leedu territooriumile tulnutele tehakse taustauuring ja kui pole asjaolusid, mis eeldaksid neile varjupaiga andmist, saadab Leedu nad päritoluriikidesse tagasi.

Kas Leedu valitsusel on tõendeid, et toimuv on mõne ebasõbraliku režiimi kätetöö?



Meil on selle kohta tõendusmaterjal, näiteks videod, kuidas migrante üle Leedu piiri toimetatakse. Teada on ka, et Lukašenka režiimil olid sidemed Iraagi kurdidega ja seetõttu on lendude arv Iraagist Minskisse mitmekordistunud ning suured reisilennukid toovad sealt igal nädalal suure hulga „turiste”, kes pärast ilmuvad meie piirile.