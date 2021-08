Viimastel aastatel on meilgi suvikõrvits (ka rullkõrvits, tsukiini või kabatšokk) väga populaarseks muutunud. Õnneks sobib see taim ka laisemale aednikule, sest peale kastmise ja viljade korjamise muud vaeva sellega ei ole. Kes suvikõrvitsat ise kasvatab, see teab, kui palju saaki saab suve jooksul juba ühest taimest. Kel aga endal aias suvikõrvitsat ei ole, saab vilju osta, sest õnneks on turul ja suisa poodideski saada eri värvi, suuruses ja sorti suvikõrvitsaid.