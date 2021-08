JUHTKIRI | Tehke käivet ja pakkuge rõõmu

Ühest küljest on selline areng viirustõrjeks kõige tõhusam – kui pole festivali, siis ei saa seal ka koroonakollet tekkida. Teisalt aga on kultuur, sport ja üldse meelelahutus mõjus vaimse tervise turgutamise vahend – kokkuvõttes ühiskond ei võida, kui kultuuri- ja spordimelu jälle vaibub või seiskub.

Kuid selle üleskutse juures tuleb nentida, et nõuetekohase kontrolliga kaasneb ettevõtjatele lisakulusid. Osa neist – näiteks kiirtesti tegemise kulu – saab otseselt ja täielikult panna külastajate kanda. Kuid muid kontrolliga seotud kulusid mitte. Nõuete täitmiseks läheb üritustel, kuhu külalised saabuvad lühikese ajavahemiku jooksul, vaja rohkem personali ja ka pikema aja vältel kui muidu. Omaette teema on see, kui ruttu saab kontsertide jm ürituste publik selgeks, et praeguste reeglite kehtides tuleb varem kohale ilmuda. Kontserdile minek hakkab natuke sarnanema lennuki peale minekuga.

Iga ürituse eelarve ei pruugi lisakulusid välja kannatada. Samuti võib väheneda publiku arv. Täielikult vaktsineeritud on praegu ju ikkagi ainult 51% üle 18-aastasi ja lähema kuu-poolteise jooksul lisandub veel 9–10%. Võime küll öelda, et ülejäänud on ise süüdi, et õigel ajal ei vaktsineerinud ja peavad nüüd elust kõrvale jääma või lisakulusid kandma, aga väiksemat turgu meelelahutusele tähendab see ikka.