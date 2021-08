Olümpiavõitja Katrina Lehis: vehklemine on üsna pingeline. Igapäevaelus ma ei viitsi iga asja üle stressata, võtan rahulikult

Eestile polnud tervenisti 13 aastat olümpiavõitu tulnud, kui ülemöödunud teisipäeval kargasid inimesed ühtäkki telerite ees rõõmust püsti: neljaliikmeline epeenaiskond saavutas vehklemises võidu Lõuna-Korea üle ja tõi Eestile kulla. Üks neljast naisest, 26-aastane Katrina Lehis, oli juba kolm päeva varem võitnud individuaalse pronksmedali. See oli talle esimene olümpia.

Lehis on varasemates intervjuudes öelnud, et muidugi on olümpiavõit tema eesmärk. Nüüd räägib Lehis muu hulgas sellest, kui suur katsumus oli väikese lapse kõrvalt tippsporti teha. Kui laps nutab öö läbi, tuleb trenni minna magamata. Seda tegi Lehis tihti. Kuid ikka saatis teda edu. Mis toimub ühe Haapsalust pärit naise peas, kes sai 22-aastaselt emaks ja tuli ühe-aastase poja kõrvalt Euroopa meistriks?

Muide, reedel 6. augustil kell 18 toimub Haapsalu lossiplatsil vastuvõtt Katrina Lehisele ja tema treeneritele. 8. augustil on aga Tokyo olümpiasangarite tunnustamiseks üle-eestiline erakorraline lipupäev.

Kas oleksid vehklemise enda jaoks avastanud, kui sa poleks Haapsalus kasvanud?



Oleneb, kust ma pärit oleksin. Vehklemistrennis saab käia ainult Haapsalus, Tartus ja Tallinnas. Kui oleksin sündinud näiteks Rakveres, siis ma kahtlen, et oleksin vehklemiseni jõudnud. Aga pigem ma poleks seda ala avastanud siis, kui mu õde või sugulased poleks olnud vehklejad.