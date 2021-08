Kosmosereisile pürgiv ärimees Raivo Hein: maksustada tuleb vaesust, mitte rikkust

Investor Raivo Hein pole kunagi teinud saladust oma veendumusest, et tulevik on ettevõtlike inimeste päralt. Ka pole talle ealeski pähe tulnud, et rikkust peaks häbenema. Huvi teaduse vastu, pidev eneseharimine ja edasipüüdlikkus on Heina viinud sinna, kus ta on: rahalises vabaduses. Ja see võiks olla jõukohane sullegi, armas lugeja. Kui sa seda ei usu, siis ära parem edasi loe. Kui siiski loed, siis kinnita rihmad. Kui sa rihmu ei kinnita, siis valmistu vapustuseks.

Ostsite Virgin Galacticu kosmosereisi pileti juba 2008. aastal, siis maksis see 200 000, nüüd maksab 250 000 dollarit. Oli see õigeaegne ost?



Õigupoolest ei maksnud ma kogu hinda ära, vaid tegin ettemaksu. Kui nüüd keegi peaks tahtma seda järjekorrapiletit ära osta, siis võib ju sellest rääkida. Äriinimesena olen alati valmis kõik pakkumised ära kuulama. See on nüüd naljaga pooleks öeldud.

Kui ma teie pileti vastu huvi tunneksin, paljuga müüksite?



Eks kõik oleneb alati pakkumisest. (Naerab.) Kui pakkumine tähendaks mulle head hinda, võiksin alati uue pileti osta.