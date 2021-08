Meghan Markle on kandnud kuulsaks paljud brändid, kuid pakkunud ka vaatemängu, mida nähes on paljud kulme kergitanud. Näiteks väljus Sussexi hertsoginna Austraalias lennukist ja tema kleidile oli ununenud juurde hinnasilt. Üsna õnnetul kombel rippus see just hertsoginna jalge vahel. Teisel korral unustas ta oma Strathberry käekoti neetidele kiled külge.

Kuninglikku perekonda kuuluvad naised peavad avalikel üritustel sukkpükse kandma. Kui Harry ja Meghan oma kihlusest teatasid ning ajakirjanikele poseerisid, tabas tähelepanelik silm, et Meghan sukkpükse ei kandnud. Skandaalses intervjuus Oprhale kurtis Meghan, et mitte keegi ei viinud teda kuningapere kommetega kurssi ja ta pidi kõike ise guugeldama. Hiljem selgus siiski, et Meghanil oli enne Harryga abiellumist nõustaja ja oma panuse andis ka kuninganna Elizabeth II isiklikult.