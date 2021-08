Balletiliit tänab kõiki annetajaid. "On südant soojendav näha, kui väga Anatoli lugu inimestele korda on läinud ja kui paljud on soovinud oma panuse anda. Kahtlemata on meie kõigi toest nii Anatolile kui tema perele palju abi," ütles Balletiliit oma teates. Abikaasa Marika: "Tänu nii paljude inimeste soojale südamele oleme saanud palju toetust – nii materiaalset kui ka mentaalset, mis ei ole sugugi vähem tähtis!"

Perearst Karmen Joller kinnitas, et sellist haigust varem Eestis pole diagnoositud.