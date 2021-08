Kes murdub varem? Ükski partei ei taha esimesena Soomere toetuseks välja tulla

Presidendikandidaadi kandidaat Tarmo Soomere on tänaseks kohtunud kõigi erakondade riigikogu fraktsioonidega, kes olid nõus tema toetamist arutama. Vaatamata sellele, et erakondade fraktsioonid ja juhatused on nüüd kandidaadiga tuttavad, ollakse pelglikud talle toetust lubama. Kõik neli fraktsiooni sõnavad kui ühest suust, et nad alles kujundavad seisukohta ning et nende toetuse eelduseks on koos teiste erakondadega ühistoetuse leidmine kandidaadile. Nõrkusena tuuakse välja Soomere kogenematust poliitilistel teemadel, eriti välispoliitikas.