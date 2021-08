ANALÜÜS | Võimatu missioon: päästa Keskerakond. Nõukogude Liidu saatust mäletate?

„Hei hoo, hei hoo, Keskerakond ei joo!" võis joviaalselt hõigata aegadel, mil partei kogus enim hääli Eestis.

Oli aeg, mil tollane esimees Edgar Savisaar mängis mõttega, kas mitte ühendada end lahti Eesti õigussüsteemist, ning erakond tundus otsekui mõjuvõimas salaselts, kelle valimispidudelt ajakirjanikud näiteks pikema jututa välja visati. Jaah, olid ajad...

Tagasi vaadates näib see kõik nostalgiliselt kättesaamatu, otsekui vaataksid sombusel novembripäeval meeleolukaid puhkusepilte. Ja mõtleksid, kas sinna enam kunagi tagasi saab. Pikk langus populaarsusreitingutes tähendab, et ollakse praegu alles kolmas ning temast mööda pressinud EKRE tagatuled mattuvad üha kaugemale uttu

Mis siis teha?

PAHA PARTNER

Probleem: Vaat Jaanus Karilaid ütleb, et pea kõiges on süüdi praegune koalitsioon Reformierakonnaga. Muidugi et on.