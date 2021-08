PÄEVA TEEMA | Georg Kirsberg: USA pani Afganistani sõtta meeletu raha, saades vastu vaid kirstud, maavarad jäid Hiinale

Afganistan ise pole kunagi olnud impeerium, kuid suurte impeeriumite hauakive võib tema kuumalt kõrbeliivalt leida mitmeid. Õnne on seal proovimas käidud alates Aleksander Suurest, proovisid seda vallutada ja alistada nii omaaegne Suurmogulite riik, kui võimas Briti impeerium, kui kõikvägev Nõukogude impeerium. Äsja nimetatud impeeriume enam olemas ei ole, kuid Afganistan on endiselt samas kohas. Vaatamata sellele, et USA vägevaks teha lubanud president Trump saatis 2017. aastal oma vägesid Afganistani juurde, jäid Talibani juhid oma sõnumile kindlaks: Afganistanist saab USA surnuaed.Talibani aktiivsete võitlejate arvuks on kuni 60 000 meest, millele lisandub kümneid tuhandeid "poole kohaga" abilisi. Kuid see on siiski väga väike osa riigi 37,5-miljonilisest elanikkonnast. Kui Taliban oleks kõigile kohalikele elanikele vastukarva, poleks teda olemas.