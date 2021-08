POLIITKOLUMNIST | Moonika Helme: Eesti on tagasi! Reformierakonna ennastimetlev, ülbe ja oma inimestest mittehooliv Eesti

Kui hoolimatusest lasti hukka kolme miljoni eest muuhulgas suur hulk laste elutähtsaid vaktsiine, mida nüüd tuleb asendada veel nelja lisamiljonit makstes, siis see on justki asjade loomulik käik. Kökimöki, mida te vingute! Kuigi see on just seesama seitse miljonit, mida päikesetõusuvalitsus kärpis ära laste huvihariduselt, sest raha polevat.

Kantsler Priske pandi vastutajaks ja sai sule sappa. Samas makstakse talle lahkelt 31 000 eurot ja säilitatakse kõrge tasuga kohad kahe haigla nõukogus. Tore vastutus küll riigile tekitatud seitsme miljoni eurose kahju eest.

Ja loomulikult ei võtnud praeguses valitsuses poliitilist vastutust keegi. Kus sa sellega! Tanel Kiik peab jätkama! Vaesel mehel on ju kaelas suur pangalaen ja saadud paarsada häält parlamendi valimistel ei lase tal ka riigikogus pehmelt maanduda.