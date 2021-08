Helve Särgava: tunnistagem viimaks sundüürnikele tekitatud kahju

Lugesin mõni aeg tagasi Maalehest kahte kirjutist, hiljuti veel ühte, mis kogumis panid mind nendes sisalduva osas mõtlema. Teame ju, kehtivad seadused on täitmiseks, kuid kui palju ja kes peab arvestama ka õigluse põhimõtteid? Teame, et seadused on must-valgel kirja pandud, kuid õigluse põhimõtted selliselt mitte.