Kaupo Liiv: pole suurt lootust, et koroonapassiga viitsitakse enam kinos käia. Valitsus ärgu jätku kultuuri omapäi!

Kui lihtne on ühel vaktsineeritul kinos käia? Peaks olema ju lihtne. Enamik noorematest inimestest oskavad osta kinopiletit internetist ja seda telefoniekraanilt näidata. Sama lihtne on alla laadida vaktsineerimispass. Sul on nüüd lihtsalt justkui kaks kinopiletit, mida esitada ja ühte neist ei pea sa kogu aeg ostma.

Asi on paljuski mugavuses, viitsimises ja oskuses vaktsineerimispassi kasutada. Kõik uus on alati veidi võõrastav ja võib tunduda, et sellest on rohkem jama kui väärt. Tuleb ju üles otsida lehekülg, kust saab selle alla laadida ja siis tekib veel küsimus, et peab välja printima või võib ka ainult telefonis olla? Aga kui telefon saab tühjaks või on üldse nuppudega telefon, mis siis saab?