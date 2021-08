Keskpärase toiduga restoran, milles leidub siiski üks roog, mis paneb meele heldima

Kui olete jõudnud Taju uhke raudvärava taha, mis avaneb broneeringul märgitud telefonile helistades, ei oota ees üksnes merevaatega söömaaeg vabas õhus, vaid ka avar rannanõlv niitude ja mereäärega. Sellest paigast kasvab vaikselt välja uhke puhkekoht, kus on piknikuala, jalutusteed, kusagil kõrkjates matsutavad šoti mägiveised ja mäenõlva sisse rajatud hotell.

Taju suveköögi menüü – sest ilmade jahenedes kolib söögikoht siseruumidesse – on paljutõotavalt lühike ja väga õuekeskne. See tähendab, et enamik toite valmib grillil või ahjus. Kuna restoranil on ka oma ürdiaed, jõuavad praelisandid ja salati koostisosad taldrikule sõna otseses mõtte mõne meetri kauguselt kaunilt alalt, mis näeb roostekarva disainpurskkaevu ja betoonäärtega peenrakastidega välja nagu eriti moodne taimepark.