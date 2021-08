Venemaal on geiperekonnad keelatud, ammugi pole neil lubatud lapsi omada. Ometi sellised pered eksisteerivad. Lavastus „Nähtamatud perekonnad“ käsitlebki seda, mis tunne on elada olukorras, kus iga vastutulija kaebuse peale võidakse sult lapsed ära võtta. Tegemist on terava sotsiaalse küsimusega, otsese põhiõiguste riivega. Narva EKRE-rakuke piketeeris selle lavastuse vastu Vaba Lava teatrimaja ees loosungiga: „Narva LGBT-vabaks tsooniks!“

Kellest me Narva järgmisena vabastame?