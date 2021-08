Politsei sai uued kallid telefonid, aga ei hakka ikka piiril vaktsineerimistõendeid korralikult kontrollima

Vaatamata sellele, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) on kätte saanud uued mobiiltelefonid, millega kontrollida Eestisse saabujate vaktsiinisertifikaatide kehtivust, teatas ameti esindaja, et süsteemset sertifikaatide nö läbi piiksutamist ikka tegema ei hakata.

Eesti Päevaleht kirjutas kolm nädalat tagasi, et kuigi valitsus on kehtestanud nõuded, et riiki saavad eneseisolatsiooni jäämata igal juhul siseneda vaid täieliku vaktsineerimiskuuri läinud, kes peavad seda näiteks EL-i vaktsineerimispassiga tõendama, et suutnud PPA tagada piiril vastavat kontrolli.

Amet seletas siis, et oli jäänud hätta vastava tehnikaga ehk siis neil polnud mobiiltelefone, millega saab vaktsineerimise, koroona läbipõdemise või nõutud koroonatesti kohta väljastatud sertifikaadi QR-koodi elektrooniliselt kontrollida. Seetõttu asuti kiirkorras vajalikke telefone hankima ja lubati augustis nendega tööle hakata.