Kui Leedu lööb illegaalsed sissetungijad oma piirilt edukalt tagasi, siis võib see tulevikus säästa sadu või isegi tuhandeid elusid. Meie kõige suurem mure on, et selliste migrantide lähteriikides on inimestel tekkinud valearusaam, et Euroopa pinnale jõudes keegi neid tagasi saata ei saa ja hea elu on tagatud. See arusaam tuleb lihtsalt ümber lükata ja seda saab teha ainult eeskuju näidates.