Kui lapse isa ei täida lapse kasvatamise kohustust, on võimalik puhkust kasutada lapsendajal, eestkostjal, hoolduspere vanemal või ema abikaasal. See inimeste ring on aga selgelt liiga kitsas, sest enamikul üksikemadest ei ole kedagi sellist võtta. Nad jäävad täiesti üksi. Inimeste ring, kellele seda puhkust võimaldatakse, võiks olla laiem.