Kuuma juulikuu keskel avaldatud kliima- ja energeetikapakett sillutab teed kliimaneutraalsusele, kuhu Euroopa Liit tahab jõuda 2050. aastaks. Meedias on hakanud nüüd ilmuma paanikat külvavad kirjatükid, kuidas rohepööre hakkab meie majandust kahjustama. Kinnitan, et see ei pea kindlasti paika, sest esiteks on asju nutikalt korraldades meil võimalus rohepöördest pigem võita ning teiseks seisab Eesti läbirääkimistel oma huvide eest.