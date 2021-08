Mitmeid kuid on spekuleeritud, kas üks võimalikke lahendusi on Jüri Ratase saamine presidendiks. Seda Keskerakonna, Isamaa ja EKRE kolmikliidu taasmoodustamise hinnaga. Arvan, et selline variant on seda rohkem tõenäoline, mida enam presidendivalimised lootusetult ummikusse jooksevad. Ning selleks on kujunenud väga head eeldused.