Paljud ürituste korraldajad, kes on aastaid pakkunud emotsioone ja elamusi, jätavad täna oma traditsioonilisi üritusi ära. Olgu see siis Intsikurmu festival, Kuressaare tänavapiknik või Hauka laat. Tuleb mõista kõiki korraldajaid, kes seda teed lähevad. Ükskõik kui vinget üritust sa ei planeeriks, on alati kahtlus, kuidas jõuda punkti, mis endale alguses seati.