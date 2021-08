Augustiputš Tallinnas. „Oli täielik vaikus, see oli juba niivõrd teistmoodi, kui olla sai...”

Lähiajaloos on vähe olulisi suursündmusi, mille tunnistajaks pole olnud ERR-i ülekandebuss Magnoolia ja sealsed kaamerad. 1991. aasta augustiputši ajal jäi praegu pensionipõlve pidav buss otse pöördeliste sündmuste keerisesse – see seisis barrikaadidega blokeerituna Toompea lossi hoovis.

„1991. aasta 19. augustil jäeti osa ülemnõukogu liikmeid ööseks tööle. Arvati, et kui midagi juhtuma hakkab, siis saab vajadusel võtta otsuseid vastu või vähemasti maailmale teadustada, mis juhtuma hakkab,” meenutab Magnoolias viibinud ülekandejaama ülem Mati Linnamägi. „Mina garanteerisin, et see ülekanne toimuks, pidin kõike organiseerima. Ehitasime ülekandejaama üles, tele- ja raadiosaatjad olid katusel. Riigikogus eraldati ruum, kuhu stuudio teha, et hakata edastama toimuvat, juhul kui Kloostrimetsa [teletorn] oleks ära võetud. Olime valmis, et vajadusel Toompealt jätkata. See oli võimas värk.”