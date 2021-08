Indrek Laul: olen valmis kandideerima riigipeaks. President peaks läbi majandusdiplomaatia Eesti suuremaks tegema

Rahvusvaheline vaade väljast sisse, teiste vaade meile - kuidas meist kordades suurema rahvaarvu ja konkurentsiga valitud riigipea, või ettevõtte juht, potentsiaalne investor meie esindajat näeb? See hinnang võib olla kriitiline, vahel ehk kohati pealiskaudnegi, aga esmamulje välissuhtlusest ja -oskustest on aluspind järgnevale või ka mittejärgnevale usaldusele ja koostööle.

Riigipeal on palju võimalik kaasa aidata, avada uksi maailmas, toetada nii välismajanduse kui investeeringute, kultuuri- kui ka hariduse ekspordi vallas. See on praegu üks vabariigi presidendi väga vajalik roll, et aidata arendada ja hoida Eestit turvalise ja eduka heaoluriigina.