Kõik uuringud praegu Eestis kasutatavate COVIDi vastaste vaktsiinidega on olnud väga kvaliteetsed ja põhjalikud. Tänaseks on COVIDi vastaseid vaktsiine süstitud umbes 4,5 MILJARDIT doosi (tuletage mulle meelde: kui palju on maailmas inimesi?). Kui vaktsiinid põhjustaksid ohtlikke kõrvaltoimeid, näeksime üle maailma nende tulemusi – aga ei näe ju.