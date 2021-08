Ka Hannes Rummi ja Toomas Lepa film „Riigikogu direktor” viimasest ülemnõukogu juhatajast ja seitsmenda riigikogu esimehest Ülo Nugisest ei ole täielikult suutnud omaaegset vastandumist ületada, olgugi et püüdlust selles suunas tuleb siiski tähele panna. Võib ka aru saada, sest tehti film ju ennekõike 20. augusti klubi liikmete jaoks. Probleem on pigem selles, et Eesti ühiskonnas pole siiani selget pilti, mis sel ajajärgul tegelikult juhtus.