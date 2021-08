Piinlik on kuulata sõnavõtte, et valitsus diskrimineerib vaktsineerimata isikuid, kuid nüüdseks ma mõistan, miks on meie ühiskonnas selliseid inimesi jätkuvalt nii arvukalt. Teatud erakondade poliitika on koroonaviiruse tõkestamiseks väga lõdvavõitu, mistõttu üritatakse inimeste tervise arvelt endale valijate hääli koguda ja kutsutakse inimesi üles valitsuse kehtestatud piiranguid eirama. Senikaua kuni meil tegutsevad poliitikas sellised inimesed, jagub ka neid ühiskonnaliikmeid, kes kergekäeliselt mõjutatuna taolise propagandaga kaasa lähevad.