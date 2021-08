KOHALIKEL RADADEL | Alutaguse valla hirm: rohepööre suretab elu vallas välja

2017. aasta haldusreformiga tekkis Ida-Virumaal viie omavalitsuse – Alajõe, Avinurme, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna valla - ühinemisel üks suur vald: Alutaguse. 145 863 hektariga on Alutaguse vald ligi kümme korda suurem kui Tallinna linn ja ligi poole võrra suurem kui Hiiumaa. See teeb Alutagusest mandri-Eesti suurima pindalaga valla, mille majandus sõltub suuresti kohapealsetest söekaevandustest. Need aga rohepöörde korras tõenäoliselt suletakse. Juba praegu vähenevad Alutaguse rahvastik ja eelarve hüppeliselt – ligi kümnendiku võrra aastas ja külad tühjenevad.

Kohalikud poliitikud nendivad, et kaevandustega seonduv on Alutaguse jaoks kui kahe teraga mõõk: ühelt poolt reostavad need loodust ja kohalikku põhjavett, osadel elanikel on kaevud tühjaks jooksnud ja kaevandusaladel sisse langenud maa. Teisalt on kaevandamine valla jaoks tähtis majandusharu, mis hoiab kohalikku elu käimas.